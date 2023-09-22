NBA／無懼安戴托昆波離隊說 米道頓：他只是想讓公鹿更好

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前表態如果有更好奪冠機會不排除離開公鹿的言論引發熱議，也讓外界對於他與公鹿之間關係是否生變產生更多疑慮。

不過隊友米道頓（Khris Middleton）在接受採訪時也為安戴托昆波的言論做出一些解釋，他認為無論安戴托昆波講了哪些話，其實都不會影響到團隊的凝聚力，而且這也是安戴托昆波身為當家球星所給予全隊一股必須持續進步的壓力。

「我認為這已經是一種日常了。對我而言，安戴托昆波說了什麼都不會影響到我，也不會影響我們團隊的凝聚力。我想這幾年每每到了續約的時候，他幾乎都會講類似的話。我們都希望他能回歸，因為他是世界上最好的球員之一，也是公鹿隊史最好的球員之一。所以當他說出這樣的話時，我認為他只是想給球隊壓力，讓我們一直處於爭奪總冠軍的位置。」米道頓說。

自2013年加盟公鹿以來，安戴托昆波逐漸兌現傲人天賦，每年都呈現巨大成長，一路帶領公鹿躍升聯盟頂級強隊，更在2020-21年賽季一舉奪下總冠軍，榮耀加身的安戴托昆波也進一步被賦予歷史級巨星的讚譽。

嚴以律己的安戴托昆波自然也期盼能夠敦促隊友持續成長，同時維持奪冠競爭力，米道頓認為這就是「希臘怪物」的帶隊模式。

「他不僅向隊友施加壓力，包括對自己也是如此。他從不會指著別人說『你們必須為我做這件事』。我認為他一路走來都在給自己壓力，促使自己變得更出色，這也是他每年都不斷進步的原因。」米道頓說。

儘管公鹿近幾年都是聯盟奪冠熱門球隊，但不可否認的是，陣中主力已逐漸面臨年齡壓力，加上團隊薪資卡死和未來資產欠缺的負面因素，都讓公鹿的未來競爭力受到質疑。

但米道頓認為即便他自己和隊友哈勒戴（Jrue Holiday）、洛培茲（Brook Lopez）等都已經超過32歲，但只要他們能維持現有的體系和陣型，球隊依然有望繼續奪冠。

「我認為我們還有好幾年的時間可以展現發揮高水準，並證明自己的能力。」米道頓說。

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