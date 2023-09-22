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NBA／近5年聯盟最量產射手 希爾德交易傳聞漸發酵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
隨著續約談判破裂，希爾德未來交易可能性大增。 路透社
隨著續約談判破裂，希爾德未來交易可能性大增。 路透社

傳出與溜馬續約談判破裂的射手希爾德（Buddy Hield），未來交易可能性也大幅提升，而他本人對於轉戰其他球隊也抱持開放態度；除此之外，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的透露，過去有多支球隊都對希爾德表達出興趣。

希爾德是在2022年季中透過交易從國王加入溜馬，上個賽季他一共轟進288顆三分球，創下生涯新高，也達成連續5年至少砍進200顆三分球的表現。據統計，近5個賽季希爾德累積命中1381顆三分球，居同時期內所有球員之冠，壓過柯瑞（Stephen Curry）和里拉德（Damian Lillard）兩大球星

按照先前的消息，溜馬曾向他提出一份續約報價，但希爾德並不滿意，雙方談判陷入僵局。對此，有關他的交易談判預期也會持續進行。

現年30歲的希爾德，其合約還剩1年，若加上激勵條款，最多可以拿到1928萬美元。倘若沒有和溜馬達成續約協議，希爾德將會在明年夏天成為完全自由球員。

根據查拉尼亞透露，過去一段時間包括獨行俠、公鹿和76人等都表現出有意引進希爾德這樣的量產型射手，不過礙於本身資產，至今仍未有明顯動作或協議達成。如今隨著新賽季逐漸逼近，與溜馬之間看似緣份已盡的希爾德，其交易傳聞勢必也將開始發酵。

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