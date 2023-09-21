NBA／小瑞佛斯籲黃蜂圍繞「球弟」建隊 與布里吉斯唇槍舌戰

黃蜂隊近年戰績低迷，看人眼光不準的喬丹（Michael Jordan）也將球隊轉賣。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日呼籲黃蜂要以「球弟」鮑爾（LaMelo Ball）為核心建隊，別再浪費他的天賦。

自喬丹2010年成為老闆以來，黃蜂只打過3次季後賽。黃蜂2020年選秀大會用探花籤選進鮑爾，他生涯第2季就入選全明星，但球隊仍無法打進季後賽。鮑爾去年因傷只打36場，黃蜂戰績掉到東區倒數第2，季後喜提榜眼籤選中前鋒米勒（Brandon Miller）。

黃蜂近幾年不少球員被逮捕，包含布里吉斯（Miles Bridges）、布克奈特（James Bouknight）、哈瑞爾（Montrezl Harrell），陣中長人瓊斯（Kai Jones）近日也惹上麻煩，小瑞佛斯忍不住開嗆，「黃蜂要找能幫助鮑爾的人，不是讓那些問題兒童弱化他的能力。」

布里吉斯在個人社群回擊，「你們這些喜歡上Podcast的球員，講得好像你們真的在那隊裡。沒在打球的人屁話最多，今年你們會看見我的表現。」值得一提的是，小瑞佛斯目前尚未找到新東家。

小瑞佛斯看見布里吉斯發文後再回嗆：「不會吧，這不可能是在說我。除了去年，我在任何球隊都有足夠上場時間。我堅持我對鮑爾發表的論點，他需要好球員圍繞著他，別再擔心我了。」

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