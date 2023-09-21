NBA／字母哥希望公鹿有競爭力 名嘴開酸：你兄弟就搶走2名額
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期表態不會和球隊提前續約，並暗示如果無法爭冠會離隊。消息一出引發熱議，《福斯體育》名嘴夏普（Shannon Sharpe）開嗆安戴托昆波雙標。
夏普在節目上指出安戴托昆波想贏球，又要2個親兄弟在公鹿打球，「我知道你很強，但你兄弟無法為公鹿以外的NBA球隊效力，他們能在這都是因為你。你說希望好球員圍繞著你，但有2個名額被你兄弟搶走。」
公鹿15人球員名單已滿，大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）上季場均1.4分1.2籃板，仍和公鹿以底薪續約；小弟A.安戴托昆波（Alex Antetokounmpo）則是非正式合約，不在15人名單內。
公鹿目前沒有合格替補控衛，若想補強最近成自由球員的佩恩（Cameron Payne），勢必得釋出1人。不過大安戴托昆波能擔任弟弟的心靈導師，可能不會輕易被放棄。
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