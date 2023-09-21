NBA／傳神射手希爾德與溜馬續約談不攏 將尋求交易離隊
溜馬隊神射手希爾德（Buddy Hield）2024年夏天將成自由球員，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雙方續約談判已破裂，會尋求交易。
查拉尼亞指出希爾德願轉隊，但目前沒交易即將達成，也沒任何實質性談判，最近幾周溜馬向希爾德提供一份合約，但他不接受。多支球隊對希爾德有興趣，談判預計在未來兩周持續進行。
國王隊2019年開出4年9400萬美元合約留住希爾德，2021-22賽季開打前曾傳出湖人隊有意得到他，但最終選擇衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。季中他和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）一起被交易到溜馬，新賽季是他合約最後一年，薪資約為1920萬美元。
希爾德上季場均16.8分5.0籃板2.8助攻，投進3.6顆三分球，命中率42.5%。過去5季他共投進1381顆三分球，高居聯盟第1；勇士隊柯瑞（Stephen Curry）1261顆排第2；拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）1118顆排第3。
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