NBA／駁不滿拓荒者選韓德森傳聞 里拉德：他是本屆最佳控衛

拓荒者今年在選秀會用探花籤挑走潛力後衛韓德森（Scoot Henderson），當家球星里拉德（Damian Lillard）不久後便提出交易申請。對此里拉德近日在節目上聲稱，對拓荒者選韓德森沒任何不滿。

選秀會前有不少拓荒者想交易探花籤，換取球星的傳聞，不過選秀當天拓荒者仍選進韓德森，有外媒指出里拉德對此感到失望。里拉德在節目上否認此事，他自曝和韓德森聊過好幾次，這不是他提出交易申請的原因。

拓荒者選秀探花韓德森。 美聯社資料照

里拉德強調：「我尊重他的球技，他是本屆最佳控衛，如果有選他的機會，就必須這麼做。我沒有感到被冒犯，還是要上場打球，我已經這樣做很久了，這件事不是在貶低我。」

談到自己在拓荒者的未來，里拉德表示，「如果你（拓荒者）不再追求同樣的東西，並向我展示，那我們就失去共同目標。」據沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前報導，拓荒者和里拉德都做好訓練營見面準備，雙方可能先觀察新賽季前20到25場比賽走向。

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