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NBA／追防柯瑞跑了3英里 范德比爾特：守他真的是艱難任務

聯合新聞網／ 綜合報導
范德比爾特(右)全力追防柯瑞(左)。 美聯社
范德比爾特(右)全力追防柯瑞(左)。 美聯社

范德比爾特（Jarred Vanderbilt）擁有出色防守能力，湖人隊日前以4年4800萬美元價碼提前續約。他近日受訪時談到季後賽第二輪防守柯瑞（Stephen Curry），直言是一個艱難任務。

湖人去年季後賽第二輪遭遇勇士隊，首戰湖人派范德比爾特防守柯瑞收到成效，柯瑞全場24投10中攻下27分，發生5次失誤，湖人終場以117：112贏球。

范德比爾特回憶，「那場比賽我跑了3英里，我在追著柯瑞，顯然第1場做得好。不過第2場穆迪（Moses Moody）摔倒在我腿上，我受傷後仍要追著柯瑞，他不停地跑，這是一個艱難任務，人們沒意識到。」

儘管湖人全力防堵柯瑞，但他系列賽場均仍有26.7分7.5助攻5.5籃板。不只范德比爾特，里夫斯（Austin Reaves）也說過防守柯瑞會跑到腿沒力，進而影響進攻端發揮。不過湖人仍靠內線優勢在系列賽第6戰淘汰勇士。

湖人 勇士 Stephen Curry

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