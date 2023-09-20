NBA／歐拉朱萬教「夢幻步」收費5萬？亞瑞納斯：要感到羞恥

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）最近透露要向歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）拜師學藝。對此「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）開酸，歐拉朱萬的夢幻步不值5萬美元。

歐拉朱萬曾帶領火箭隊奪下2冠，生涯榮譽無數，退休後不少球星向他請教招牌「夢幻步」，曾有消息指出，一堂課要價5萬美元。對此亞瑞納斯在節目上開嗆，「這時代誰還要花5萬學1990年代的動作？歐拉朱萬根本不了解2000年後的球風，字母哥醒醒吧！想用這招對付誰？溫班亞瑪（Victor Wembanyama）？」

亞瑞納斯接著說，「歐拉朱萬應該感到羞恥，你1984年在聯盟1場賺不到5萬，你只是想從年輕人身上把錢賺回來。」

亞瑞納斯也對字母哥喊話，「你已經很棒了，為何要花這麼多錢學那些垃圾，你能直接從三分線切入，然後用歐洲步爆扣。」事實上，亞瑞納斯曾批評字母哥低位腳步，亞瑞納斯解釋，「詹姆斯（LeBron James）跟他學過，但我沒看過他做夢幻步，他的比賽沒有任何歐拉朱萬動作。」