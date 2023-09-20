NBA／目標只有金牌！法國狀元溫班亞瑪強調會打巴黎奧運
馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今年未參加世界盃男籃賽，法國也在分組賽爆冷被淘汰。不過他今天強調明年會參加巴黎奧運，要把金牌留在家鄉。
據美聯社報導，溫班亞瑪近日接受法國媒體訪問時說道，「在奧運表現出色是偉大的故事，我將出席奧運，除了金牌，沒有其他目標。」
法國男籃在東京奧運金牌戰以82：87不敵美國隊。溫班亞瑪為了備戰NBA新秀賽季，沒有參加今年世界盃，法國還有多名奧運銀牌成員坐鎮，沒想到分組賽爆冷提前出局，令外界相當震驚。不過法國是明年奧運東道主，因此仍保有參賽資格。
對於法國在世界盃失利，溫班亞瑪直言，「非常令人失望，但我無法做評論，因為我當時不在那。」
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