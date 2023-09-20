NBA／為威廉森狀態掛保證 鵜鶘總管：沒待在體育館這麼久過

鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson）近期生理與心理狀況飽受球迷關注，在新賽季的出賽狀況是許多人心中的疑問，不過休賽季至今威廉森的動態靜悄悄，有消息指出威廉森正努力減肥，而近期鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）受訪時則對威廉森的訓練狀態感到正向。

威廉森上賽季僅出賽29場，在一月初因腳傷缺席了後續45場比賽，即便季後賽時身體狀況已接近無虞，最終仍坦承跨不過心理障礙無法上場，鵜鶘遭淘汰後威廉森的負面消息也沒有停下，不只遭成人片女星指控劈腿，選秀前更傳出捲入交易談判，顯示出球隊對他的信任程度不斷降低。

威廉森的頂薪合約從本季開跑，薪水高達3400萬美元的他對於鵜鶘下賽季的布局至關重要，鵜鶘總管葛里芬近期受訪時談及威廉森，興奮表示威廉森本休賽季跟過往比起來是「不同的」，「我可以告訴大家，威廉森在休賽季待在球隊健身房的時間比整個生涯都還要多，他幾乎整個夏天都待在紐奧良，這很不一樣。」

此外，葛里芬也認為威廉森已經從過去學習到錯誤，在這個夏天投入大量時間，進步肉眼可見，期待在新賽季能找到這支年輕球隊的整合方式。

葛里芬說：「對我們來說，經過這麼多年當然了解我們認為有效和無效的方法，這其中有一大部分是他的責任，他願意為了成功付出一切嗎？球隊做的很多安排往往因缺乏效率受到批評，但實際上並不是每個人都付出相同努力，他已經意識到這點並願意盡自己的力量。」