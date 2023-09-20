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NBA／與快艇談判結束 沃神曝76人留哈登迎接新賽季

聯合新聞網／ 綜合報導
76人將留下哈登。 法新社
76人將留下哈登。 法新社

「大鬍子」哈登（James Harden）休賽季向76人隊提交易申請，據消息指出，76人與快艇談判已結束，76人預計會留下哈登展開新賽季。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）日前在節目上透露，「快艇嘗試過交易哈登，但談判始終無法達成共識。」溫德霍斯特認為快艇決定先向前看，哈登交易案有可能在季中談成，但目前先發控衛是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則指出，76人表態留下哈登後，交易談判就結束了，76人會留下他展開新賽季。

哈登效力火箭隊時也喊過「賣我」，當時球隊同樣沒在季前完成交易，後來他帶著失控身材上場，令球迷印象深刻。因此近日網路瘋傳「發福」哈登打球迷因影片，有網友調侃：「這是威廉森（Zion Williamson）？」

James Harden

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