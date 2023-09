NBA／里拉德不認同KD加盟勇士決定 自信比柯瑞還強

拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)今夏喊出「賣我」,並傳出只想去熱火隊,但目前交易案仍未發生。里拉德近日在《It Is What It Is》節目時表示,就算每年輸球,也不可能轉戰勇士隊。

里拉德出身於奧克蘭,但他強調自己不能成為勇士球員,「他們拿下4座冠軍,去那感覺就是去抱團,還有人跟我打同位置,他是這時代除詹姆斯(LeBron James)外最好球員。對我來說這根本沒道理,去那裡我寧願每年都輸。」

勇士2015-16賽季拿到73勝9敗戰績,最後卻在總決賽不敵騎士隊,沒想到休賽季超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)重磅加盟,對此里拉德表示,「KD是有史以來最偉大球員之一,但如果我是他,我不會這樣做。」

當被問到是否覺得自己比柯瑞(Stephen Curry)強時,里拉德自信地說:「當我上場時,我不會覺得有人比我好。」隨後主持人問:「是否覺得自己是當今聯盟最強控衛?」里拉德給予肯定答覆。