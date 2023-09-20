NBA／里拉德不認同KD加盟勇士決定 自信比柯瑞還強

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今夏喊出「賣我」，並傳出只想去熱火隊，但目前交易案仍未發生。里拉德近日在《It Is What It Is》節目時表示，就算每年輸球，也不可能轉戰勇士隊。

里拉德出身於奧克蘭，但他強調自己不能成為勇士球員，「他們拿下4座冠軍，去那感覺就是去抱團，還有人跟我打同位置，他是這時代除詹姆斯（LeBron James）外最好球員。對我來說這根本沒道理，去那裡我寧願每年都輸。」

勇士2015-16賽季拿到73勝9敗戰績，最後卻在總決賽不敵騎士隊，沒想到休賽季超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）重磅加盟，對此里拉德表示，「KD是有史以來最偉大球員之一，但如果我是他，我不會這樣做。」

當被問到是否覺得自己比柯瑞（Stephen Curry）強時，里拉德自信地說：「當我上場時，我不會覺得有人比我好。」隨後主持人問：「是否覺得自己是當今聯盟最強控衛？」里拉德給予肯定答覆。