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NBA／格林豪言勇士再奪總冠軍 慘遭知名記者打臉
勇士悍將格林（Draymond Green）日前接受訪問時，信誓旦旦自認還能再拿到2到3座總冠軍；此外，他也坦言要在新賽季幫助保羅（Chris Paul）贏得首冠。不過格林這樣的豪語卻是遭到知名記者洛威（Zach Lowe）的「不以為然」。
「勇士已經贏得4座總冠軍，其中兩冠來自擁有杜蘭特（Kevin Durant）的宇宙勇時期，未來想再拿一冠很困難了。要說到原因，金塊擁有顛峰狀態的約柯奇（Nikola Jokic），他將會在很長一段時間霸佔西區；而且勇士還承受年齡和傷病等影響。」洛威說。
洛威也進一步「摧毀」格林的冠軍夢。「以他們的油箱來看，0冠的機率是大於2冠的，即便他們奪冠窗口仍是打開著，但如果要問我是0、1還是2。我只能說對不起，格林，我認為是0冠。很抱歉，就我來看現實情況最有可能就是如此。」
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