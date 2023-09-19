快訊

上午道歉下午再上火線 陳吉仲5點半召開記者會說明進口蛋

10月電費凍漲均電價1度3.1154元 高壓電用戶補漲15%

為了蔡總統論文案 彭文正二度開告法官求償200萬結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／格林豪言勇士再奪總冠軍 慘遭知名記者打臉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林自信勇士能再奪冠。 法國新聞社
格林自信勇士能再奪冠。 法國新聞社

勇士悍將格林（Draymond Green）日前接受訪問時，信誓旦旦自認還能再拿到2到3座總冠軍；此外，他也坦言要在新賽季幫助保羅（Chris Paul）贏得首冠。不過格林這樣的豪語卻是遭到知名記者洛威（Zach Lowe）的「不以為然」。

「勇士已經贏得4座總冠軍，其中兩冠來自擁有杜蘭特（Kevin Durant）的宇宙勇時期，未來想再拿一冠很困難了。要說到原因，金塊擁有顛峰狀態的約柯奇（Nikola Jokic），他將會在很長一段時間霸佔西區；而且勇士還承受年齡和傷病等影響。」洛威說。

洛威也進一步「摧毀」格林的冠軍夢。「以他們的油箱來看，0冠的機率是大於2冠的，即便他們奪冠窗口仍是打開著，但如果要問我是0、1還是2。我只能說對不起，格林，我認為是0冠。很抱歉，就我來看現實情況最有可能就是如此。」

相關新聞

NBA／霍華德將試訓勇士 美媒曝僅是一次普通會面

根據記者安德魯絲（Kendra Andrews）的報導，積極尋求重返NBA的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本週將和勇士會面，不過能否獲得青睞，現階段還是未知數。 安德魯絲透露自己被

NBA／格林豪言勇士再奪總冠軍 慘遭知名記者打臉

勇士悍將格林（Draymond Green）日前接受訪問時，信誓旦旦自認還能再拿到2到3座總冠軍；此外，他也坦言要在新賽季幫助保羅（Chris Paul）贏得首冠。不過格林這樣的豪語卻是遭到知名記者洛

NBA／前水貨狀元突離開韓國球隊 傳有意重返台灣職籃

據韓國籃球聯賽一名經紀人透露，被視為NBA史上最水貨狀元之一的班尼特（Anthony Bennett），已經在9月中離開原本效力的韓國職籃新軍「Goyang Sono Skygunners」。目前尚不

NBA／聯盟加強輪休管制 76人新主帥表態會讓安比德能多上場

NBA上周投票通過新規章，新賽季將對輪休進行嚴格管制，對聯盟各家球星造成不少影響，休賽季接任76人兵符的諾斯（Nick Nurse）近期接受採訪，談到將如何管控新科MVP安比德（Joel Embiid

NBA／與湖人續簽4年合約 范德比爾特：待過這才懂

湖人隊今天正式以4年4800萬美元的價碼，將上賽季加盟後就在攻守兩端產生相當大影響力的范德比爾特（Jarred Vand...

NBA／成功致富又快樂 籃網薪資王西蒙斯期待好相處的新隊友

籃網「薪」一哥西蒙斯（Ben Simmons）上季因背部傷勢只出賽42場，但休賽季至今他傳來的多為正向消息，新賽季應能重返賽場，近期在接受採訪時，西蒙斯就表示自己很期待與陣中的年輕主力在場上拚戰，並強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦