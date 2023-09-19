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NBA／與塔克再續前緣 諾斯：聯盟最強硬球員之一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塔克防守功力備受肯定。 美聯社
塔克防守功力備受肯定。 美聯社

早在多倫多擔任助教時期，諾斯（Nick Nurse）就曾經和塔克（PJ Tucker）共事過。如今隨著諾斯接掌76人主帥，兩人也將再續前緣。諾斯亦稱讚，塔克是全聯盟最強硬的球員之一。

「我在多倫多時執教過塔克，當時我就非常喜愛他，他真的是一位特別的球員，也是聯盟中最強硬的球員之一。沒有多少球員能讓你因為他們的強悍而脫帽致敬。」諾斯說。

「他是個經驗豐富的球員，打球聰明也擁有防守能力，還能在底線給予對手重擊。我很樂意見到他在場上底線一次又一次無所畏懼的出手。他已經好幾個賽季都有出色的表現。」

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