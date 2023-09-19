NBA／成功致富又快樂 籃網薪資王西蒙斯期待好相處的新隊友

籃網「薪」一哥西蒙斯（Ben Simmons）上季因背部傷勢只出賽42場，但休賽季至今他傳來的多為正向消息，新賽季應能重返賽場，近期在接受採訪時，西蒙斯就表示自己很期待與陣中的年輕主力在場上拚戰，並強調自己將扮演控球後衛的角色。

西蒙斯新賽季將坐擁全隊最高的3789萬美金年薪，他上個賽季復出後繳出場均6.9分、6.1助攻、6.3籃板，各項數據皆創下生涯新低，且二月後就因背部傷勢沒有再出賽。

西蒙斯一度傳出新賽季能否正常出賽為未知數，不過從曬出的訓練照片和投籃影片看得出來目前健康狀況不錯，籃網主帥和總管都抱以期待，紛紛表示西蒙斯的心理狀況良好，外媒也指出西蒙斯「健康狀況是自離開76人後最好的」。

經過季中交易大搬風後，籃網陣容和去年開季有很大不同，談到新陣容中的年輕隊友，西蒙斯說：「我們和一群容易相處的隊友打球，而且彼此只有一個目標，那就是贏球，我不認為大家有太多的個人目標。」

除此之外，西蒙斯也為近年來的缺席感到抱歉，聲稱自己虧欠每個球迷，因此這個夏天一直努力找回自己的健康狀態，也期待新賽季能為籃網做好串聯全隊的工作，「我就是個控球後衛，每個人都把自己當成球隊總管，大家都想把我放在不同位置，但我就是個控衛，我認為以現在球隊的陣容組合，我們可以有個很棒的賽季。」