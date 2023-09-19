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NBA／里拉德態度放軟後 傳神秘東區球隊展開追求
拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）今年休賽季喊「賣我」，並傳出只想去熱火隊，不過2個多月過去，交易案仍毫無進展。《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）爆料，有神秘東區球隊在追求里拉德。
里拉德已效力拓荒者11個賽季，2019年曾帶隊闖進西區冠軍賽。他過去常以「忠誠」自豪，因此提出交易申請並指定熱火，使許多球迷無法諒解。不過里拉德近期態度已放軟，據當地媒體《俄勒岡人報》報導，無論今年開季在哪隊，他都會去報到。
拓荒者和熱火始終無法完成交易談判，史比爾斯今天爆料拓荒者和數支球隊談判過，有「神秘的東區球隊」也在追求里拉德，但他不願透露是哪隊。史比爾斯表示，「如果有球隊能在沒有里拉德同意下交易，那會非常有風險。」
里拉德近日則在個人IG曬訓練照，同時積極宣傳音樂專輯，IG粉絲數已突破1000萬。
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