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NBA／不在意選秀順位下滑 火箭新秀惠特摩舉詹皇為榜樣

聯合新聞網／ 綜合報導
惠特摩在夏季聯盟技壓各路新秀獲得MVP。 美國聯合通訊社
惠特摩在夏季聯盟技壓各路新秀獲得MVP。 美國聯合通訊社

火箭新秀前鋒惠特摩（Cameron Whitmore）在選前原被看好是前5順位人選，沒想到卻一路下滑到第20順位才被火箭挑走，被外界認為是本屆選秀最令人跌破眼鏡的事，不過惠特摩本人並不在意外界對他順位下滑的討論，近期在受訪時也舉詹姆斯（LeBron James）為榜樣，表示自己專注於場上表現。

惠特摩來自維拉諾瓦大學，他具備頂尖天賦，身體素質優秀且球風飄逸，是選秀會上首屈一指的前鋒，卻從選前被預估的前5順位一路跌到第20順位，一度傳出體檢報告有問題，甚至有一說是心臟或膝蓋傷勢，但試訓表現、態度不佳是較受到相信的說法，也導致有機會撿漏的球隊紛紛因沒試訓過而不敢選。

近期在受訪時，惠特摩提到自己總是會以詹姆斯的故事來激勵自己，認為詹姆斯從出道就備受關注，卻始終能專注在場上繳出偉大表現，「詹姆斯從生涯一開始就受到追捧，而他並不在意，即使到現在他仍收穫讚頌，卻依舊保持謙遜，打理好場上的事務，在每天都重振旗鼓，作為一個38歲老人，他還在場上和年輕人奔跑競爭，看到一名必須注意且尊敬的人，這感覺真是超現實。」

惠特摩期許自己能跟詹姆斯一樣，在場上場下都「做自己」，英雄不怕出身低，惠特摩在夏季聯賽大放異彩，場均攻下20.4分、5.6籃板、3抄截，擊敗眾多樂透新秀獲得MVP，NBA生涯有個好的開始。

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