NBA／前水貨狀元突離開韓國球隊 傳有意重返台灣職籃
據韓國籃球聯賽一名經紀人透露，被視為NBA史上最水貨狀元之一的班尼特（Anthony Bennett），已經在9月中離開原本效力的韓國職籃新軍「Goyang Sono Skygunners」。目前尚不清楚雙方分道揚鑣的原因，不過有消息指出，班尼特有意重返台灣職籃尋求機會。
班尼特在2013年被騎士選為狀元之後，其表現可說是相當不及格，之後待過灰狼、暴龍和籃網等隊，4年新秀合約到期就乏人問津，只能輾轉到海外聯賽發展。這其中包括先後加入高雄鋼鐵人和新竹攻城獅。
上季班尼特在攻城獅一共出賽17場，平均得到22.6分、12.2籃板、2.9次助攻、3.3抄截。隨後他轉戰韓國職籃，月薪達到43750美元，但僅待不到2個月就宣告分手，原因也耐人尋味。
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