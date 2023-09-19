NBA／與湖人續簽4年合約 范德比爾特：待過這才懂

湖人隊今天正式以4年4800萬美元的價碼，將上賽季加盟後就在攻守兩端產生相當大影響力的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）留在陣中，成為季後第5位完成續約的湖人球員，也穩固球隊的中生代核心，范德比爾特直言，只有真正待過這個地方，才能理解獲得續約的意義。

湖人在上賽季交易大限前，透過大型三方交易案送走明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換回羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特等中生代好手，加上早先一步加盟的八村壘，建構了湖人的中生代核心戰力，成為重返季後賽的關鍵。

范德比爾特被詹姆斯（LeBron James）形容成多功能瑞士刀，更在季後賽扮演防守大鎖角色，先是在首輪負責看防灰熊莫蘭特（Ja Morant），第二輪對上勇士時也被賦予防守柯瑞（Stephen Curry）的重任，幫助湖人一路挺進到西區冠軍賽。

范德比爾特也自然成為湖人續約的重點目標，今天宣布與他正式簽下4年續約協議，對於能夠與湖人完成簽約，范德比爾特也在個人社群上發布簽約照，並留言表示，「只有待過這裡，才明白這個的意義。」

包括范德比爾特在內，湖人今夏已經完成戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘與羅素的續約，還另外簽下了文森（Gabe Vincent）、伍德（Christian Wood）、瑞迪許（Cam Reddish）、海斯（Jaxson Hayes）、普林斯（Taurean Prince）等好手，在詹姆斯目前也已經暫緩退休想法的情況下，新賽季的湖人將更具備競爭力。