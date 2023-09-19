NBA／霍華德將試訓勇士 美媒曝僅是一次普通會面

根據記者安德魯絲（Kendra Andrews）的報導，積極尋求重返NBA的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本週將和勇士會面，不過能否獲得青睞，現階段還是未知數。

安德魯絲透露自己被告知，勇士將這次的會面視為一次普通的試訓，霍華德只是球團想要填補陣容角色的一個選擇而已。

「雖然這消息在外界引發不小的討論，但就像勇士過去幾個月他們所做的一樣，今天只是另一個球員來試訓而已。他們想要引進一名大個子，勇士將霍華德帶到灣區並不意味著他已經是被陣中認定的一員，這只是勇士填補球員大名單流程的一部分。」安德魯絲說。

現年37歲的霍華德，上一次在NBA效力已經是2021-22年賽季，當時他在湖人出賽60場，平均得到6.2分5.9籃板。

霍華德去年曾毛遂自薦加盟勇士，但遭到球隊顧問帕楚利亞（Zaza Pachulia）潑冷水，他後來就宣布加盟T1聯盟桃園雲豹隊，留下場均23.2分16.2籃板5助攻數據。