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NBA／發願率馬刺重奪總冠軍 溫班亞瑪：艱難但要有耐心

中央社／ 綜合外電報導
狀元郎溫班亞瑪誓言率馬刺在未來重返榮耀。 法新社
狀元郎溫班亞瑪誓言率馬刺在未來重返榮耀。 法新社

人稱「法國怪物」的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正在為他的第一個NBA球季做準備，他說，希望自己能帶領聖安東尼奧馬刺重返季後賽。

被視為一代奇才的溫班亞瑪在今年6月的NBA選秀會中，以狀元之姿被馬刺選入陣中，他希望自己馬上就能為球隊帶來貢獻。

當被問到他在馬刺的第一個球季有什麼目標時，19歲的溫班亞瑪的回答是「搶下季後賽門票。」

馬刺上次打進季後賽是在2018-19球季，當時他們在首輪遭丹佛金塊淘汰。

溫班亞瑪加入陣中，讓球迷對馬刺的期待一飛衝天，因為這名充滿天賦的年輕球員可望讓球隊的命運火速翻轉。

溫班亞瑪今天在法國電視台Canal+紀錄片「獨一無二」（Un1que，暫譯）預告片發布的線上記者會中告訴記者，即便進入NBA一事遭大肆宣傳，但他絲毫未感到壓力。

他說：「我沒有感覺到任何壓力，這些都是籃球員生涯的部分階段。」

「當你有崇高目標，有這麼多關注、質疑、酸民，都是很正常的事情。」

儘管溫班亞瑪期盼能盡快助馬刺再次闖進季後賽，但他表示會耐心等待，以實現自己長期以來希望奪得NBA總冠軍的夢想。

他說：「關於未來，最棒的就是不知道有什麼在等著我們。贏得（冠軍）戒指十分困難，但我有耐心，我知道那一定會在某一個時間點發生。」

溫班亞瑪的NBA例行賽處女秀預計落在10月25日，馬刺當天將在球隊2023-24球季的首場比賽，於主場迎戰達拉斯獨行俠。

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