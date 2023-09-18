NBA／38歲詹姆斯苦練狀態絕佳 外線神準12投11中

知名訓練師布里克利（Chris Brickley）近日上傳了一段詹姆斯（LeBron James）訓練影片，影片中的詹姆斯在三分線外出手12次命中11球，展現絕佳投籃狀態。此外，即將邁向39歲的詹姆斯，為了減輕身體負擔，看起來也是減去一些體重。

布里克利在發文中也提到詹姆斯即將創下的空前成就。除了已經是史上首位連續19年入選明星賽且都是先發的球員外，新賽季，他將有望達成連續20年入選明星賽且都是票選先發的壯舉。「這是一項瘋狂的數據。」布里克利寫道。

LeBron is locked in for Year 21 👀



Who’s stopping the Lakers this season? (via @Cbrickley603) pic.twitter.com/WVNkDnFBMA — Legion Hoops (@LegionHoops) September 17, 2023

儘管狀態依舊巔峰，但隨著年齡增長，詹姆斯的缺席場次也不斷增加，近兩個賽季都分別缺席了26場、27場；透過體重控制和強化訓練，詹姆斯也期盼減少受傷風險，持續朝更多非凡成就邁進。

特別是今年休賽季，在總管佩林卡（Rob Pelinka）的運籌帷幄之下，湖人建構出一套年輕高大兼具深度的厚實陣容，在兩大球星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）帶領下，瞬間成為奪冠呼聲最高的熱門球隊之一。

詹姆斯也將在生涯第21個賽季，全力朝個人第5座總冠軍金盃前進。