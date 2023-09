NBA／38歲詹姆斯苦練狀態絕佳 外線神準12投11中

知名訓練師布里克利(Chris Brickley)近日上傳了一段詹姆斯(LeBron James)訓練影片,影片中的詹姆斯在三分線外出手12次命中11球,展現絕佳投籃狀態。此外,即將邁向39歲的詹姆斯,為了減輕身體負擔,看起來也是減去一些體重。

布里克利在發文中也提到詹姆斯即將創下的空前成就。除了已經是史上首位連續19年入選明星賽且都是先發的球員外,新賽季,他將有望達成連續20年入選明星賽且都是票選先發的壯舉。「這是一項瘋狂的數據。」布里克利寫道。

LeBron is locked in for Year 21 👀



Who’s stopping the Lakers this season? (via @Cbrickley603) pic.twitter.com/WVNkDnFBMA