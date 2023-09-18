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NBA／安戴托昆波恐離開公鹿？美媒曝哈勒戴去留成「X因素」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波(左)和哈勒戴。 路透社
安戴托昆波(左)和哈勒戴。 路透社

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前曾表態如果有更好的奪冠機會，不排除會離開從新秀年效力至今的公鹿。針對於此，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）即透露，哈勒戴（Jrue Holiday）的去留與否將會是牽動安戴托昆波會不會離開的關鍵「X因素」。

「我不會認為安戴托昆波會簽下這份續約協議，這在經濟考量上並不合理。我會更擔憂的情況是哈勒戴的問題，他將是重要的X因素。哈勒戴從2024年2月22日之後就具備續約資格，他可能會在明年夏天成為自由球員，公鹿會如何處理？如果他們沒能留下哈勒戴，他們就會遇到大麻煩。」馬克斯說。

哈勒戴在2024-25年賽季的合約為球員選項，年薪為3737萬美元，倘若沒有執行選項，將會成為完全自由球員；而安戴托昆波的合約則是晚一年，他在2025-26年賽季為球員選項。

攻守兼備的哈勒戴對於公鹿的重要不言可喻，來到密爾瓦基第一年就幫助球隊勇奪睽違50年之久的總冠軍。明天6月他將滿34歲，面臨生涯最後一筆重要合約，與公鹿之間能否有共識，外界也在等著看。

公鹿如今陣容仍是兵強馬壯，具備持續衝擊總冠軍的實力，不過主力球員逐漸老化和未來資產欠缺的問題，這種情況也將慢慢侵襲球隊整體戰力，這很可能會成為安戴托昆波另尋新主的理由之一。

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