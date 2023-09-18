NBA／前湖人球員歐頓又惹禍？駕賓士連撞兩車澄清未酒駕

曾因嫖妓、吸毒過度差點丟掉性命的43歲前湖人球員歐頓(Lamar Odom)又惹禍了？據「TMZ」報導，他在美國時間17日凌晨遭遇一場車禍，目擊者表示，他駕著賓士車連撞路邊停放的兩台汽車，安全氣囊爆開，所幸他並未受傷，也不需送醫接受治療，事後警方前來處理，他表明並未酒駕只是手機掉在車上而分心，最後被撞車主前來，他們交換聯絡方式提供保險資訊事宜後，警方並未進行酒測就離開。

據報導指出，歐頓是在凌晨3點從友人家駕車出來，開至接近家中時，由於一時手機掉在車內，分心去撿手機，導致自己賓士車撞上路邊的車子，再追撞前車，受撞子並無人在，所幸歐頓本人未受傷，整起事件，歐頓的車子保險桿及前燈都撞壞了，遭撞的車子則是後車廂損毀，他自行脫困，由於精神狀況正常，警方詢問他是否酒駕，他向警方解釋狀況後，警方視他與受撞車主達成和解後便行離去並未立案，只不過歐頓恐怕要支出一筆高額肇事的費用。

由於歐頓有吸毒前科，整起事件也受到不少人關注，所報單純只是一場意外，並未有任何人受傷。