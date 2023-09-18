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NBA／曾隨西班牙出征世界盃 勇士雙向合約簽加魯巴

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
加魯巴代表西班牙出征世界盃。 路透通訊社
加魯巴代表西班牙出征世界盃。 路透通訊社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，日前曾代表西班牙出征籃球世界盃的6呎8吋前鋒加魯巴（Usman Garuba），已經同意和勇士簽下一份雙向合約。

加魯巴是在2021年以首輪第23順位加入火箭，但今年休賽季他先是被交易到老鷹，之後又被送到雷霆，最終被裁掉成為完全自由球員。兩個賽季下來，加魯巴一共出賽99場，平均得到2.8分3.9籃板。

禁區高度薄弱的勇士，近期傳出有意補強長人，包括先後接觸過「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、戴德蒙（Dewayne Dedmon），費佛斯（Derrick Favors）和25歲中鋒布萊德利（Tony Bradley）等。

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