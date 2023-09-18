NBA／差點成波爾辛吉斯交易碎片 美媒曝波格登仍不爽綠衫軍

塞爾蒂克隊原想用最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）當交易籌碼，換回明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），不過最後交易案破局，籌碼變成史馬特（Marcus Smart）。據《波士頓環球報》記者沃許本（Gary Washburn）報導，波格登仍對自己差點被交易耿耿於懷。

波格登上季拿到年度最佳第六人，東區冠軍賽傳出右肘肌腱部分撕裂，但仍帶傷上陣。沒想到他休賽季差點在三方交易中被送到快艇隊，交易案最終因傷病疑慮告吹。

沃許本指出這已造成波格登和球團間的矛盾，「他對球隊很生氣，我認為雙方的溝通沒有成效。」

塞爾蒂克休賽季決定犧牲後場深度，補強波爾辛吉斯。沃許本認為綠衫軍的弱點還是前場，不會追求剛成為自由球員的控衛佩恩（Cameron Payne）。他們很信任普里查德（Payton Pritchard），預計會讓他頂替史馬特離隊的空缺。