NBA／昔日鍋神換跑道！伊巴卡轉戰德國豪門拜仁慕尼黑

在NBA征戰14年的中前鋒門神伊巴卡(Serge Ibaka),近期宣佈將離開美國,轉而以一年合約加入德國豪門球隊拜仁慕尼黑。

現年34歲的伊巴卡,在2008年以首輪第24順位被當時還是西雅圖超音速隊選走,之後與杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、哈登(James Harden)共組「京城四少」,在2012年幫助雷霆殺進總冠軍賽。

之後伊巴卡陸續待過魔術、暴龍、快艇、公鹿等隊,並在2019年隨暴龍贏得一枚總冠軍戒指。總計14年NBA生涯,伊巴卡平均得到12分7.1籃板1.9阻攻,2次獲得阻攻王。

曾經代表西班牙出征國際賽的伊巴卡,回到歐洲賽場打球或許對他來說並不算太陌生,伊巴卡也表示對於能加入拜仁慕尼黑這樣的傳統勁旅,他感到非常榮幸。「無論在場上還是場下,我想要透過經驗幫助年輕球員,幫助球隊做任何需要的事情,貢獻自己的防守和外線。」

