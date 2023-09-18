NBA／昔日鍋神換跑道！伊巴卡轉戰德國豪門拜仁慕尼黑
在NBA征戰14年的中前鋒門神伊巴卡（Serge Ibaka），近期宣佈將離開美國，轉而以一年合約加入德國豪門球隊拜仁慕尼黑。
現年34歲的伊巴卡，在2008年以首輪第24順位被當時還是西雅圖超音速隊選走，之後與杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）共組「京城四少」，在2012年幫助雷霆殺進總冠軍賽。
之後伊巴卡陸續待過魔術、暴龍、快艇、公鹿等隊，並在2019年隨暴龍贏得一枚總冠軍戒指。總計14年NBA生涯，伊巴卡平均得到12分7.1籃板1.9阻攻，2次獲得阻攻王。
曾經代表西班牙出征國際賽的伊巴卡，回到歐洲賽場打球或許對他來說並不算太陌生，伊巴卡也表示對於能加入拜仁慕尼黑這樣的傳統勁旅，他感到非常榮幸。「無論在場上還是場下，我想要透過經驗幫助年輕球員，幫助球隊做任何需要的事情，貢獻自己的防守和外線。」
🚨 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐈𝐛𝐚𝐤𝐚 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥@sergeibaka to hit the @euroleague. Read all about it ⬇️#FCBB #SergeIbaka #weBallTogether @fcbayern— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 16, 2023
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