NBA／總管佩林卡再度出手！湖人4年合約續簽側翼悍將

上季從爵士交易到湖人後表現備受肯定的側翼防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt），近日順利和球團達成4年4800萬美元的續約協議，合約為全額保障，且第4年為球員選項。

出身籃球世家的范德比爾特成為湖人今年休賽季第5位完成續約的球員，前4人分別是戴維斯（Anthony Davis）、八村壘（Rui Hachimura）、里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）。

上季例行賽，范德比爾特在為湖人效力的26場比賽中，有24場擔任先發，場均出場24分鐘，得到7.2分6.7籃板1.6助攻1.2抄截。

美國媒體也評論范德比爾特的提前續約可說是總管佩林卡（Rob Pelinka）今夏的又一力作，在他的運作之下，湖人可說是補進一套深度強度兼具的深厚陣容，成了新賽季奪冠呼聲最高的球隊之一，同時年輕化的陣型也具備未來性。

另一方面，范德比爾特的經紀人正是鼎鼎大名的保羅（Rich Paul），包含這筆合約在內，保羅旗下球員已經在今年休賽季簽下超過9億美元的合約。