快訊

雙語國家害慘前教育部長？ 馬英九轟「既無必要也辦不到」

80分鐘要價2.3萬！一對一晤談收費惹議 賴佩霞：在台從未從事心理師

《我猜》世新校花宣告懷孕了 網震驚「四天沒PO就大肚子了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／總管佩林卡再度出手！湖人4年合約續簽側翼悍將

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范德比爾特（右）防守功力備受肯定。 路透社
范德比爾特（右）防守功力備受肯定。 路透社

上季從爵士交易到湖人後表現備受肯定的側翼防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt），近日順利和球團達成4年4800萬美元的續約協議，合約為全額保障，且第4年為球員選項。

出身籃球世家的范德比爾特成為湖人今年休賽季第5位完成續約的球員，前4人分別是戴維斯（Anthony Davis）、八村壘（Rui Hachimura）、里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）。

上季例行賽，范德比爾特在為湖人效力的26場比賽中，有24場擔任先發，場均出場24分鐘，得到7.2分6.7籃板1.6助攻1.2抄截。

美國媒體也評論范德比爾特的提前續約可說是總管佩林卡（Rob Pelinka）今夏的又一力作，在他的運作之下，湖人可說是補進一套深度強度兼具的深厚陣容，成了新賽季奪冠呼聲最高的球隊之一，同時年輕化的陣型也具備未來性。

另一方面，范德比爾特的經紀人正是鼎鼎大名的保羅（Rich Paul），包含這筆合約在內，保羅旗下球員已經在今年休賽季簽下超過9億美元的合約。

相關新聞

NBA／去年曾被勇士打槍 魔獸今年要和3名長人競爭

勇士隊目前陣中仍缺乏傳統長人，最高球員是208公分的薩里奇（Dario Saric），據先前報導，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將和勇士球團會面，還接觸過3名有經驗的長人。 勇士正

NBA／總管佩林卡再度出手！湖人4年合約續簽側翼悍將

上季從爵士交易到湖人後表現備受肯定的側翼防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt），近日順利和球團達成4年4800萬美元的續約協議，合約為全額保障，且第4年為球員選項。 出身籃球世

NBA／差點成波爾辛吉斯交易碎片 美媒曝波格登仍不爽綠衫軍

塞爾蒂克隊原想用最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）當交易籌碼，換回明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），不過最後交易案破局，籌碼變成史馬特（Marcus Smar

NBA／昔日鍋神換跑道！伊巴卡轉戰德國豪門拜仁慕尼黑

在NBA征戰14年的中前鋒門神伊巴卡（Serge Ibaka），近期宣佈將離開美國，轉而以一年合約加入德國豪門球隊拜仁慕尼黑。 現年34歲的伊巴卡，在2008年以首輪第24順位被當時還是西雅圖超

NBA／大莫里斯1年約續留獨行俠 穿「88號」球衣成隊史第1人

大莫里斯（Markieff Morris）上季隨厄文（Kyrie Irving）被交易到獨行俠隊，據ESPN報導，他確定以1年合約重返獨行俠。 大莫里斯上季轉戰獨行俠後只出賽8場，平均上場8.8

NBA／騎士總管酒駕被逮 球團：不評論

騎士隊總管奧特曼（Koby Altman）美國時間周五晚間遭逮補，俄亥俄州高速公路巡邏隊稱逮捕原因是酒駕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦