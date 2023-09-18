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NBA／大莫里斯1年約續留獨行俠 穿「88號」球衣成隊史第1人
大莫里斯（Markieff Morris）上季隨厄文（Kyrie Irving）被交易到獨行俠隊，據ESPN報導，他確定以1年合約重返獨行俠。
大莫里斯上季轉戰獨行俠後只出賽8場，平均上場8.8分鐘，拿到4.5分1.5籃板。他新賽季將披上88號球衣，成為獨行俠隊史第一人。
獨行俠休賽季積極重整陣容，目前禁區人手充足，包含舊將克萊柏（Maxi Kleber）、鮑威爾（Dwight Powell），新援威廉斯（Grant Williams）、荷姆斯（Richaun Holmes），菜鳥萊夫利（Dereck Lively II）、普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper），大莫里斯要取得上場時間相當不容易。
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