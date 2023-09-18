NBA／大莫里斯1年約續留獨行俠 穿「88號」球衣成隊史第1人

公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前曾表態不會和球隊提前續約，他近日再次強調，如果其他隊有更好奪冠機會，他會選擇離隊。 安戴托昆波2020年和公鹿簽下5年2

2023-09-15 09:40