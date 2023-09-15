影／富邦悍將新秀入隊 王念好：期許早日升上一軍

富邦悍將隊今天為季中選秀挑選的新人舉辦入隊儀式，原本要在賽前於場上舉辦，但因下午開始的雨勢造成場地狀況不佳，儀式改為在室內進行，其中備受矚目的第一指名王念好表示期許自己能夠健康，早日升上一軍，把自己優點帶到場上，幫助球隊拿下勝利。

富邦悍將隊今年季中共進補8名選秀球員、2名自主培訓球員，前7輪指名的王念好、陳聖文、林旺熙、高捷、林育辰、李祐賢、陳愷佑，以及自培簽下的爾曼羅索普、楊皓然，今天都來到新莊球場，參與今晚舉辦的入隊儀式，僅第8輪挑選的林莛淯因服兵役缺席。 備受矚目的第一指名王念好（左）表示期許自己能夠健康，早日升上一軍，把自己優點帶到場上，幫助球隊拿下勝利。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊今天為季中選秀挑選的新人舉辦入隊儀式，共進補8名選秀球員、2名自主培訓球員，楊皓然（左起）、陳愷佑、林育辰、林旺熙、王念好、陳聖文、高捷、李祐賢、爾曼羅索普。記者季相儒／攝影