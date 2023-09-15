NBA／黃蜂小將自信能獲MVP、擊敗歐尼爾 胡言亂語遭疑吸毒

黃蜂隊22歲長人瓊斯（Kai Jones）上季場均3.4分2.7籃板，他近日在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員（DPOY），還可以擊敗傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）

瓊斯日前在個人IG直播，神情激動被網友懷疑有吸毒，儘管他後來發文澄清沒有此事，但他近日在網路上瘋狂發文，再度受到質疑。

"If I get that call on my phone, I will have my bye, but I don't think that's gonna happen anytime soon."



Kai Jones appears to be saying on his IG Live that the Hornets will not trade him 🤔pic.twitter.com/7ZBPfYloEf — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年9月7日

瓊斯先批評同隊長人威廉斯（Mark Williams）和理查茲（Nick Richards）的打球能力。隨後又稱自己比黃蜂基石小鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）優秀。

有網友詢問他能不能1對1擊敗詹姆斯（LeBron James），他回答100%。有人酸他只是場均3分的球員，他則強調自己接下來會一直拿下MVP和DPOY，甚至稱自己能擊敗歐尼爾，這些言論讓許多網友覺得他瘋了。

Kai, my brother you average 3 points? — Rin😶‍🌫️ (@BrokeBoyRin) 2023年9月14日

I’ll cook prime diesel in here 🐐🌈🦋🛸💕💕 https://t.co/zXHkZ59YMW — Kai Jones (@242_jones) 2023年9月14日

事實上，黃蜂這幾年有不少球員出包，包含布里吉斯（Miles Bridges）家暴、布克奈特（James Bouknight）酒駕、哈瑞爾（Montrezl Harrell）非法持有大麻，因此黃蜂曾被譏笑為囚犯隊。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康