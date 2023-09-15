NBA／黃蜂小將自信能獲MVP、擊敗歐尼爾 胡言亂語遭疑吸毒
黃蜂隊22歲長人瓊斯（Kai Jones）上季場均3.4分2.7籃板，他近日在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員（DPOY），還可以擊敗傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）
瓊斯日前在個人IG直播，神情激動被網友懷疑有吸毒，儘管他後來發文澄清沒有此事，但他近日在網路上瘋狂發文，再度受到質疑。
瓊斯先批評同隊長人威廉斯（Mark Williams）和理查茲（Nick Richards）的打球能力。隨後又稱自己比黃蜂基石小鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）優秀。
有網友詢問他能不能1對1擊敗詹姆斯（LeBron James），他回答100%。有人酸他只是場均3分的球員，他則強調自己接下來會一直拿下MVP和DPOY，甚至稱自己能擊敗歐尼爾，這些言論讓許多網友覺得他瘋了。
事實上，黃蜂這幾年有不少球員出包，包含布里吉斯（Miles Bridges）家暴、布克奈特（James Bouknight）酒駕、哈瑞爾（Montrezl Harrell）非法持有大麻，因此黃蜂曾被譏笑為囚犯隊。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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