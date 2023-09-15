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NBA／03選秀黃金梯一員 前魔術球員做熱瑜珈猝逝享年42歲

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球員杭特猝逝。截圖自推特
前NBA球員杭特猝逝。截圖自推特

曾效力塞爾蒂克和魔術隊的前NBA球員杭特（Brandon Hunter）近日傳出做「熱瑜珈」時倒地身亡，享年42歲，死因尚未公布。

身高201公分的杭特是俄亥俄大學校史籃板王，2002-03賽季拿到NCAA籃板王，與湖人巨星詹姆斯（LeBron James）同屬2003年選秀黃金梯，在第56順位被塞爾蒂克選中，不過他只打2季共67場比賽就轉戰歐洲籃壇。

杭特在NBA沒得到太多機會，他曾在2006年10月和騎士簽約打夏季聯賽，但隨後被裁掉，無緣和詹姆斯並肩作戰。杭特在歐洲賽場打滾8年，2013年宣布退休。他之後仍一直維持運動習慣，沒想到本周卻傳出做「熱瑜珈」時猝逝消息，享年42歲，身後留下3個孩子。

俄亥俄大學和杭特待過的球隊都對此憾事發文表達哀悼。杭特的岳母向《NBC》透露，杭特經常做熱瑜珈，「據我們所知，他的身體狀況很好，我們很震驚。」

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