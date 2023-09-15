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NBA／重申不一定終身待公鹿 字母哥：將把握更好奪冠機會

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 路透
安戴托昆波。 路透

公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前曾表態不會和球隊提前續約，他近日再次強調，如果其他隊有更好奪冠機會，他會選擇離隊。

安戴托昆波2020年和公鹿簽下5年2.28億美元合約，包含2024-25賽季球員選項。新賽季是他合約第3年，美國時間9月22日起，公鹿可向安戴托昆波提供3年1.73億美元的延長合約。

不過他8月表態如果公鹿不是全員都有奪冠決心，他不會提前續約，傳出湖人或尼克隊有意爭取。他近日又重申，「我是公鹿球員，但最重要的是，我是一名贏家，如果有更好的奪冠機會，我會把握。」

公鹿上賽季在季後賽首輪被淘汰，休賽季開除他的恩師布丹霍澤（Mike Budenholzer）由前暴龍隊助教葛里芬（Adrian Griffin）接掌兵符，也成功續簽2021年奪冠班底米道頓（Khris Middleton）和羅培茲（Brook Lopez），新賽季有望再度衝擊總冠軍。

Giannis Antetokounmpo 公鹿

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