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NBA／美媒曝勇士7人試訓名單 長人戴德蒙、前金塊巴頓在內

聯合新聞網／ 綜合報導
前金塊後衛巴頓(左)。 路透
前金塊後衛巴頓(左)。 路透

新賽季熱身賽即將開打，勇士隊球員名單還有空格，《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）指出勇士近期試訓7名球員，包含資深長人戴德蒙（Dewayne Dedmon）和前金塊砍將巴頓（Will Barton）。

這份名單包含勇士舊將貝茲摩（Kent Bazemore）及塔斯卡諾-安德森（Juan Toscano-Anderson），上個月就曾傳出2人有接受勇士試訓。這次試訓的新面孔有戴德蒙、巴頓、前灰狼後衛諾威爾（Jaylen Nowell）、前鋒強森（Stanley Johnson）及老將費佛斯（Derrick Favors）。

戴德蒙上季效力熱火和76人隊共出賽38場，平均攻下5.2分3.8籃板，三分球命中率30.8%。巴頓過去在金塊場均得分能突破雙位數，不過他上季被交易到巫師隊後水土不服，買斷後加盟暴龍隊也沒起色，共出賽56場，平均6.8分2.4籃板2.0助攻，三分球命中率36.7%。

諾威爾上季在灰狼出賽65場，平均10.8分2.6籃板2.0助攻，整體命中率44.8%，三分球命中率28.9%，是這份名單中上季表現最好的球員。

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