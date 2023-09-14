NBA／曾2度奪聯盟阻攻王 伊巴卡轉戰德甲拜仁慕尼黑
伊巴卡（Serge Ibaka）在聯盟打滾14季，據歐洲記者Marc Mundet報導，他和德甲拜仁慕尼黑籃球俱樂部達成協議，簽下1年合約。
伊巴卡下周將滿34歲，職業生涯陸續效力雷霆、魔術、暴龍、快艇及公鹿隊。生涯拿過2次聯盟阻攻王，入選3次年度最佳防守陣容，2019年幫助暴龍奪冠。上季在公鹿出賽16場，平均只上場11.6分鐘，拿到4.1分2.8籃板。
伊巴卡擁有西班牙和剛果雙重國籍，由於他在剛果出生，外界經常懷疑他謊報年齡，但他本人否認過此事。
值得一提的是，伊巴卡進NBA前曾效力西甲曼雷薩籃球俱樂部，2011年NBA停擺期間，短暫效力西甲皇家馬德里籃球俱樂部。
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