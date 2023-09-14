NBA／布魯克斯世界盃洗白 火箭總管：該承認他非常優秀

火箭隊在今年休賽季透過先簽後換的方式補進灰熊隊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）一度引發外界的爭議，不過就在布魯克斯幫助加拿大隊在世界盃拿下銅牌，還包括在銅牌戰出戰美國隊單場猛轟39分後，新東家火箭總管史東（Rafael Stone）也表示，現在全世界都該承認布魯克斯是一名非常優秀的球員。

過去幾年在NBA因為過激的防守手段導致臭名昭彰的布魯克斯，在今年休賽季期間透過先簽後換的方式轉戰火箭，且未來4年的薪資總額將超過8000萬美元，讓正處在重建期的火箭一度飽受批評。

不過在今年世界盃期間，代表加拿大出賽的布魯克斯從一開始上場就被場邊球迷飽以噓聲，到加拿大刷新隊史最佳成績並取得巴黎奧運門票後，布魯克斯所面對的噓聲也逐步轉換成歡呼聲，而在與美國隊的銅牌戰中他單場猛轟39分的表現，更可以說是讓自己完全「洗白」。

而布魯克斯在世界盃的表現，也讓他的新東家火箭從原先飽受批評，到現在被認為有先見之明，火箭總管史東在近日受訪時也坦言，為布魯克斯感到開心，「很大程度上，這就是我們認為我們想要簽下的球員，所以對於他的表現我們並不會覺得奇怪。他的表現真的太棒了，比我記憶中的任何球員都棒，儘管對於他的評價有不少的奇怪與錯誤之處，但我認為現在全世界都該承認他是一名非常優秀的球員了。」