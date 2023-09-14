NBA／格林自信勇士能再奪2到3冠 討厭保羅但想幫他圓夢

勇士隊格林（Draymond Green）近日接受ESPN訪問時，自認還能再拿到2到3座總冠軍。他也坦言超恨保羅（Chris Paul），但新賽季希望能幫保羅拿總冠軍。

勇士2022年奪下總冠軍，上季經歷風風雨雨最終止步季後賽第二輪。經過休賽季重整後，格林相信勇士能再拿冠軍，「我不會質疑NBA有很多好球員，但沒有任何東西能阻擋我們再拿2到3座總冠軍。」

休賽季勇士透過交易得到保羅，當被問到有討厭保羅時，格林表示，「我超恨他，1到10分給11分，但這對他是一種尊重。」

格林表示能和保羅合作很開心，並稱讚他是大師級球員，格林強調，「我今年的目標是給保羅一座冠軍，這不是為了贖回我做過的事。」