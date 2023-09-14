NBA／小波特不認罪獲保釋 傳火箭兜售他願貼選秀籤
火箭隊小波特（Kevin Porter Jr.）近日涉嫌毆打女友被警方逮捕，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭正兜售小波特，願意貼選秀籤。
據先前報導，小波特（Kevin Porter Jr.）周一在紐約曼哈頓一家酒店襲擊女友凱斯蕾（Kysre Gondrezick）被逮，被指控涉嫌襲擊和勒傷。不過小波特堅決不認罪，昨天以7.5萬美元保釋金獲釋，這起案件將在美國時間10月16日開庭。
查拉尼亞指出，毆打事件發生後火箭聯繫多支球隊，願意貼選秀籤送走小波特，火箭想得到能上場幫助球隊的人，小波特預計不會參加球隊訓練營。
小波特去年和火箭達成4年6344萬美元續約協議，不過只有2023-24賽季的1586萬美元受保障。他上季出賽59場，平均19.3分5.3籃板5.7助攻1.4抄截，整體命中率44.2%，三分球命中率36.6%。
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