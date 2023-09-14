NBA／聯盟新規重罰輪休 不得同場休兩名以上明星球員

為了遏止各隊的輪休歪風，NBA聯盟近年休賽季期間都不斷針對球員出賽與輪休做出限制，而今天傳出NBA董事會正式通過，新賽季將禁止在全國轉播或是賽季內錦標賽無故輪休明星球員，同時也禁止陣中多位明星球員同時輪休，否則將面臨比過去更重的罰款。

隨著聯盟正在進行新版媒體版權協議進行談判，聯盟總裁席佛（Adam Silver）下定決心提升球員對於比賽的參與程度，包括加強從2017-18賽季就開始施行的輪休限制，以及將規範球員出賽滿65場才能獲得爭取個人獎項的新規定。

對於聯盟這次的強硬作為，席佛強調初衷仍是在於讓NBA回歸到一個賽季有82場比賽的聯盟原則，「我認為我們將闡明這一個原則，並看看各團隊的反應，以決定是否需要做更多的規範，但我認為最重要的是，儘管聯盟中有不同的群體組成，但最終都必須與球迷有關，而我們似乎與之漸行漸遠，特別是當你看到一些年輕、健康的球員也加入輪休時，這可能成為聯盟中一種地位的象徵，而不代表他們需要絕對的休息，這正是我們想要擺脫的。」

依據聯盟的新規定，將不允許球隊在特定賽事輪休明星球員，或是於例行賽中同時輪休多名明星球員，至於明星球員的定義則為過去3個賽季曾經入選明星賽獲釋最佳陣容的球員，在目前聯盟中共有25支球隊和50名球員受到此規定限制，其中有15隊擁有2名以上過去3個賽季入選過明星賽或是入選最佳陣容，而這份名單也將在明年明星賽後作出調整。

至於在懲處部分，聯盟將針對首次違規的球團罰款10萬美元，第二次違規則是罰款25萬美元，而接下來每次違規都將增加100萬美元以上的罰款，為了避免球團透過傷兵名單來進行輪休，聯盟也將設立獨立的醫療審查。

不過也有消息人士透露，聯盟也打算針對35歲以上，生涯例行賽累積出賽超過3萬4000分鐘，或是例行賽加上季後賽出賽超過1000場的球員，給予在背靠背賽事中休息的特例，但必須在賽事一周前向聯盟提出申請。