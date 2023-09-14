快訊

是演員也是教授！郭台銘讚副手「萬中選一」 賴佩霞驚人學經歷曝光

美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！被警犬制伏 武裝警「開心大合照」曝

暴力傳給下一代？烏克蘭孩子玩起了「戰爭遊戲」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／聯盟新規重罰輪休 不得同場休兩名以上明星球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA董事會正式通過，新賽季將禁止在全國轉播或是賽季內錦標賽無故輪休明星球員。 美聯社
NBA董事會正式通過，新賽季將禁止在全國轉播或是賽季內錦標賽無故輪休明星球員。 美聯社

為了遏止各隊的輪休歪風，NBA聯盟近年休賽季期間都不斷針對球員出賽與輪休做出限制，而今天傳出NBA董事會正式通過，新賽季將禁止在全國轉播或是賽季內錦標賽無故輪休明星球員，同時也禁止陣中多位明星球員同時輪休，否則將面臨比過去更重的罰款。

隨著聯盟正在進行新版媒體版權協議進行談判，聯盟總裁席佛（Adam Silver）下定決心提升球員對於比賽的參與程度，包括加強從2017-18賽季就開始施行的輪休限制，以及將規範球員出賽滿65場才能獲得爭取個人獎項的新規定。

對於聯盟這次的強硬作為，席佛強調初衷仍是在於讓NBA回歸到一個賽季有82場比賽的聯盟原則，「我認為我們將闡明這一個原則，並看看各團隊的反應，以決定是否需要做更多的規範，但我認為最重要的是，儘管聯盟中有不同的群體組成，但最終都必須與球迷有關，而我們似乎與之漸行漸遠，特別是當你看到一些年輕、健康的球員也加入輪休時，這可能成為聯盟中一種地位的象徵，而不代表他們需要絕對的休息，這正是我們想要擺脫的。」

依據聯盟的新規定，將不允許球隊在特定賽事輪休明星球員，或是於例行賽中同時輪休多名明星球員，至於明星球員的定義則為過去3個賽季曾經入選明星賽獲釋最佳陣容的球員，在目前聯盟中共有25支球隊和50名球員受到此規定限制，其中有15隊擁有2名以上過去3個賽季入選過明星賽或是入選最佳陣容，而這份名單也將在明年明星賽後作出調整。

至於在懲處部分，聯盟將針對首次違規的球團罰款10萬美元，第二次違規則是罰款25萬美元，而接下來每次違規都將增加100萬美元以上的罰款，為了避免球團透過傷兵名單來進行輪休，聯盟也將設立獨立的醫療審查。

不過也有消息人士透露，聯盟也打算針對35歲以上，生涯例行賽累積出賽超過3萬4000分鐘，或是例行賽加上季後賽出賽超過1000場的球員，給予在背靠背賽事中休息的特例，但必須在賽事一周前向聯盟提出申請。

延伸閱讀

NBA／因揍波爾一拳曾擔心無法跟勇士續約 格林：人都會犯錯

NBA／曝離開湖人加盟暴龍原因 施羅德：和新教頭是朋友

NBA／不怕被攻擊 安戴托昆波支持NBA冠軍非世界冠軍論

NBA／歐尼爾詢問美國和世界隊誰比較強？網答案一面倒

相關新聞

NBA／聯盟新規重罰輪休 不得同場休兩名以上明星球員

為了遏止各隊的輪休歪風，NBA聯盟近年休賽季期間都不斷針對球員出賽與輪休做出限制，而今天傳出NBA董事會正式通過，新賽季...

NBA／因揍波爾一拳曾擔心無法跟勇士續約 格林：人都會犯錯

勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）在休賽季和老東家達成4年1億美元的續約，這名四冠老臣高機率將和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）等王朝核心待到退休

NBA／小波特不認罪獲保釋 傳火箭兜售他願貼選秀籤

火箭隊小波特（Kevin Porter Jr.）近日涉嫌毆打女友被警方逮捕，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭正兜售小波特，願意貼選秀籤。

NBA／曝離開湖人加盟暴龍原因 施羅德：和新教頭是朋友

施羅德（Dennis Schroder）帶領德國奪下世界盃男籃金牌，外界評價大幅提升。他近日受訪時也談到休賽季離開湖人，加盟暴龍隊的原因。 去年休賽季施羅德在歐錦賽打出好表現，湖人後來開出底薪合

NBA／不怕被攻擊 安戴托昆波支持NBA冠軍非世界冠軍論

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）近來「NBA冠軍不等於世界冠軍」的論調，在美國男籃兵敗世界盃後再度引發討論，儘...

NBA／歐尼爾詢問美國和世界隊誰比較強？網答案一面倒

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）很愛在網路上引戰，他近日選出美國最佳5人和最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。 美國隊5人是勇士後衛柯瑞（Stephen Cu

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦