NBA／因揍波爾一拳曾擔心無法跟勇士續約 格林：人都會犯錯

勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）在休賽季和老東家達成4年1億美元的續約，這名四冠老臣高機率將和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）等王朝核心待到退休，但近期格林在接受《ESPN》採訪時坦言，去年曾一度很懷疑自己有沒有機會跟勇士續約。

勇士在季後賽第二輪被湖人淘汰，止步西區準決賽，這支衛冕軍上賽季遇到不少紛紛擾擾，包括客場發揮、防守問題，以及整季都很糟糕的化學反應，彷彿從季前訓練營格林賞了小將波爾（Jordan Poole）一拳後，這就注定是道無解題，被淘汰時主帥柯爾（Steve Kerr）也坦言自己沒處理好休息室氣氛。

格林在受訪時提到這段和球隊關係緊張的時光，表示自己當時很迷惘，「讓我懷疑的是，我不知道有沒有機會救贖自己，並不是因為這件事必然發生，而是自己有沒有機會修正錯誤，或是放著不管，事情已經發生，也無法改變我做錯事的事實，但我是人，而人都會犯錯。」

格林也提到，「波爾事件」讓外界對他的負面聲浪增大，也帶給自己許多信心危機，「當事情出錯、當世界都站在你的對立面、當每個人都反對你時，全世界都在說：『老兄，你不值得你所賺的每分錢』或『你就是球隊的毒瘤及問題所在』，你該如何忍受？」

格林憶及那段時光，也感謝自己在密西根州大的教頭伊佐（Tom Izzo）當時每天給他打電話，才讓他重新找回狀態，「有時候當你經歷這樣的事情時，你需要支持者幫助你度過難關，而伊佐總是在那裡。」