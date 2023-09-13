NBA／不怕被攻擊 安戴托昆波支持NBA冠軍非世界冠軍論

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）近來「NBA冠軍不等於世界冠軍」的論調，在美國男籃兵敗世界盃後再度引發討論，儘管萊爾斯因為此言論飽受不少批評，不過公鹿隊希臘球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近日錄製節目時公開支持萊爾斯，表明不會害怕因此受到批評。

美國男籃今年在世界盃以第4名成績作收，萊爾斯最近公開表示，不懂為何NBA等職業聯盟冠軍要稱自己為世界冠軍，酸言酸語引發風波，但今天安戴托昆波表示認同他的想法，「我知道這可能會招來很多反彈，但我完全不介意，也完全同意的他的說法。」

安戴托昆波以歐洲足球聯賽來舉例，「這個聯賽比NBA規模還大，也比NBA還受歡迎，但他們只會說自己是這個聯賽的冠軍，而不會說自己是世界冠軍。除非當他們贏得世界盃，對陣像是美國隊等來自全球的國家時，才會說自己是世界冠軍。」

安戴托昆波直言，NBA確實是世界上最好的聯盟，能夠站上這個舞台的也確實是他一生中見過最好的人才，但這兩者意義差很多，「我並不是要說還有其他球隊能擊敗丹佛金塊隊，我不是這個意思，但你必須尊重，你可以說自己是NBA冠軍，是VTB冠軍、歐洲聯賽冠軍、希臘冠軍、西班牙冠軍或是法國聯賽冠軍。」