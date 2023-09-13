快訊

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

中信造船廠散貨輪起火黑煙竄天 海巡「淡水艦」高壓水砲投入救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／歐尼爾詢問美國和世界隊誰比較強？網答案一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。 截圖自歐尼爾IG
歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。 截圖自歐尼爾IG

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）很愛在網路上引戰，他近日選出美國最佳5人和最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。

美國隊5人是勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）及湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）。

世界隊則是獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）、雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）和76人中鋒安比德（Joel Embiid）。

大部分球迷認為世界隊比美國強很多，畢竟後3名球員包辦NBA近5季年度MVP，甚至有網友開酸，「美國先戰勝德國或塞爾維亞，再來談世界」、「美國隊開打前就有人會受傷」。有少部分球迷認為柯瑞和詹姆斯的組合無人能擋。

歐尼爾

相關新聞

NBA／美國世界盃沒拿牌遭田徑名將酸 快艇喬治中立理性回應

美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）近期公開酸NBA冠軍不該稱作「世界冠軍」，這番言論引起熱議，不少球星紛紛反擊，隨著美國在世界盃慘遭淘汰，萊爾斯再度發推嘲諷，近日快艇球星喬治（Paul Geo

NBA／不怕被攻擊 安戴托昆波支持NBA冠軍非世界冠軍論

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）近來「NBA冠軍不等於世界冠軍」的論調，在美國男籃兵敗世界盃後再度引發討論，儘...

NBA／曝離開湖人加盟暴龍原因 施羅德：和新教頭是朋友

施羅德（Dennis Schroder）帶領德國奪下世界盃男籃金牌，外界評價大幅提升。他近日受訪時也談到休賽季離開湖人，加盟暴龍隊的原因。 去年休賽季施羅德在歐錦賽打出好表現，湖人後來開出底薪合

NBA／歐尼爾詢問美國和世界隊誰比較強？網答案一面倒

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）很愛在網路上引戰，他近日選出美國最佳5人和最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。 美國隊5人是勇士後衛柯瑞（Stephen Cu

NBA／憶與籃網三巨頭打球時光 艾德里奇：覺得自己很笨

前明星長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）今年4月第二度宣布退休，他近日受訪時透露，與籃網三巨頭打球一切都變得很簡單。 籃網2021年1月發動交易得到哈登（James Harden

NBA／自曝將向歐拉朱萬學習 安戴托昆波：一生都仰慕他

公鹿隊上季在季後賽首輪爆冷不敵熱火隊，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季婉拒為希臘征戰世界盃，並積極訓練，近日他自曝將向傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuw

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦