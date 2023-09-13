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NBA／歐尼爾詢問美國和世界隊誰比較強？網答案一面倒
傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）很愛在網路上引戰，他近日選出美國最佳5人和最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。
美國隊5人是勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）及湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）。
世界隊則是獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）、雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）和76人中鋒安比德（Joel Embiid）。
大部分球迷認為世界隊比美國強很多，畢竟後3名球員包辦NBA近5季年度MVP，甚至有網友開酸，「美國先戰勝德國或塞爾維亞，再來談世界」、「美國隊開打前就有人會受傷」。有少部分球迷認為柯瑞和詹姆斯的組合無人能擋。
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