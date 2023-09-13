快訊

iPhone 15哪時入手好？網曝「最佳購買時機」：省錢又不怕災情

台積電新技術助攻超微AI晶片MI300 向封裝業丟出震撼彈

接單接到手軟！保誠「兒童神單」才剛改版 昨突「停止受理」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／美國世界盃沒拿牌遭田徑名將酸 快艇喬治中立理性回應

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊世界盃滑鐵盧無牌坐收，再遭田徑名將酸言酸語。 法新社
美國隊世界盃滑鐵盧無牌坐收，再遭田徑名將酸言酸語。 法新社

美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）近期公開酸NBA冠軍不該稱作「世界冠軍」，這番言論引起熱議，不少球星紛紛反擊，隨著美國在世界盃慘遭淘汰，萊爾斯再度發推嘲諷，近日快艇球星喬治（Paul George）談到此事，不同於許多球員，喬治逆風表示萊爾斯講的確實有道理。

本屆世界盃對於美國來說無疑是失望的一屆，不僅在四強賽兵敗德國，在銅牌戰又延長不敵加拿大，最後以無牌窘境作收，隨著美國在世界舞台上難堪失利，萊爾斯前陣子的「NBA冠軍不等於世界冠軍論」又再度發酵，他本人更在美國被淘汰的當天發推嘲笑：「什麼世界冠軍？」

許多球星紛紛對這件事表態，也各自表達了支持或反對立場，杜蘭特（Kevin Durant）就帶頭開嗆：「誰來救救這位兄弟？」而字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）反倒表示力挺，提到歐洲足球聯盟的冠軍也不會稱自己是世界冠軍。

喬治認為NBA集結了世界各地最優秀的球員。 美聯社
喬治認為NBA集結了世界各地最優秀的球員。 美聯社

明星小前鋒喬治也是表態的其中一員，他在近期的Podcast節目上就認為萊爾斯的言論不能算是錯，「理論上，NBA有來自世界各地的球員對吧？隨著越來越多不同國家的頂尖天賦進入聯盟，NBA的球賽逐漸變得國際化。」

不過喬治也補充道：「從他身為美國運動員的角度來看，他代表國家在世界級賽事爭取金牌，確實是世界冠軍；但與此同時，NBA作為全世界程度最高的聯盟，許多國家隊成員都是聯盟的一份子，也能被稱為世界冠軍，無論哪種說法都不算錯。」

相關新聞

NBA／庫茲瑪稱美國男籃缺少角色球員 布克：我來扛

美國男籃在今年世界盃以第4名成績作收後，掀起一波檢討聲浪，尤其對於明年巴黎奧運要以什麼樣的陣容參賽，也引發廣泛的討論，而...

NBA／里拉德願去任何球隊報到 但想加盟熱火心願不變

里拉德（Damian Lillard）今年休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，並傳出只想被交易到熱火隊，事發已超過2個月，拓荒者仍沒有和熱火達成協議。據《俄勒岡人報》報導，里拉德願意去任何球隊訓練營報導。

NBA／美國世界盃沒拿牌遭田徑名將酸 快艇喬治中立理性回應

美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）近期公開酸NBA冠軍不該稱作「世界冠軍」，這番言論引起熱議，不少球星紛紛反擊，隨著美國在世界盃慘遭淘汰，萊爾斯再度發推嘲諷，近日快艇球星喬治（Paul Geo

NBA／美國男籃夢幻隊缺中鋒 要與法國競爭MVP安比德

美國男籃連2屆在世界盃踢到鐵板，昨天傳出湖人隊詹姆斯（LeBron James）主動招募多名巨星參加明年巴黎奧運，另外美國還將和法國爭取MVP中鋒安比德（Joel Embiid）入隊。 現年29

NBA／憶與籃網三巨頭打球時光 艾德里奇：覺得自己很笨

前明星長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）今年4月第二度宣布退休，他近日受訪時透露，與籃網三巨頭打球一切都變得很簡單。 籃網2021年1月發動交易得到哈登（James Harden

NBA／自曝將向歐拉朱萬學習 安戴托昆波：一生都仰慕他

公鹿隊上季在季後賽首輪爆冷不敵熱火隊，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季婉拒為希臘征戰世界盃，並積極訓練，近日他自曝將向傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuw

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦