NBA／美國世界盃沒拿牌遭田徑名將酸 快艇喬治中立理性回應

美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）近期公開酸NBA冠軍不該稱作「世界冠軍」，這番言論引起熱議，不少球星紛紛反擊，隨著美國在世界盃慘遭淘汰，萊爾斯再度發推嘲諷，近日快艇球星喬治（Paul George）談到此事，不同於許多球員，喬治逆風表示萊爾斯講的確實有道理。

本屆世界盃對於美國來說無疑是失望的一屆，不僅在四強賽兵敗德國，在銅牌戰又延長不敵加拿大，最後以無牌窘境作收，隨著美國在世界舞台上難堪失利，萊爾斯前陣子的「NBA冠軍不等於世界冠軍論」又再度發酵，他本人更在美國被淘汰的當天發推嘲笑：「什麼世界冠軍？」

許多球星紛紛對這件事表態，也各自表達了支持或反對立場，杜蘭特（Kevin Durant）就帶頭開嗆：「誰來救救這位兄弟？」而字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）反倒表示力挺，提到歐洲足球聯盟的冠軍也不會稱自己是世界冠軍。

喬治認為NBA集結了世界各地最優秀的球員。 美聯社

明星小前鋒喬治也是表態的其中一員，他在近期的Podcast節目上就認為萊爾斯的言論不能算是錯，「理論上，NBA有來自世界各地的球員對吧？隨著越來越多不同國家的頂尖天賦進入聯盟，NBA的球賽逐漸變得國際化。」

不過喬治也補充道：「從他身為美國運動員的角度來看，他代表國家在世界級賽事爭取金牌，確實是世界冠軍；但與此同時，NBA作為全世界程度最高的聯盟，許多國家隊成員都是聯盟的一份子，也能被稱為世界冠軍，無論哪種說法都不算錯。」