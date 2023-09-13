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NBA／自曝將向歐拉朱萬學習 安戴托昆波：一生都仰慕他

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波自曝將和歐拉朱萬一起訓練。 美聯社
安戴托昆波自曝將和歐拉朱萬一起訓練。 美聯社

公鹿隊上季在季後賽首輪爆冷不敵熱火隊，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季婉拒為希臘征戰世界盃，並積極訓練，近日他自曝將向傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）學習。

安戴托昆波曾與布萊恩（Kobe Bryant）及賈奈特（Kevin Garnett）訓練，他近期受訪時說，「我休賽季將去休士頓和歐拉朱萬一起訓練。我喜歡他的比賽，想從他身上學到一些東西。」

安戴托昆波強調，「他是我一生都仰慕的人，因為他是非洲最好的球員，如果能花時間和他學習打球，會是一件好事。」

歐拉朱萬生涯入選12次NBA全明星賽、12次最佳陣容、9次最佳防守陣容，2次最佳防守球員，1993-94賽季拿下MVP，曾幫助火箭連2年拿到總冠軍，許多頂尖長人都曾找他學習「夢幻步伐」。安戴托昆波如果能學成，進攻破壞力將更強大，他今天也在社群發文寫道，「整個夏天都在默默努力。」

Giannis Antetokounmpo

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