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NBA／里拉德願去任何球隊報到 但想加盟熱火心願不變

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德態度放軟，願意去任何球隊的訓練營，但不一定會開心。。 美聯社
里拉德態度放軟，願意去任何球隊的訓練營，但不一定會開心。。 美聯社

里拉德（Damian Lillard）今年休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，並傳出只想被交易到熱火隊，事發已超過2個月，拓荒者仍沒有和熱火達成協議。據《俄勒岡人報》報導，里拉德願意去任何球隊訓練營報導。

新賽季熱身賽即將開打，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日表示，里拉德只願向拓荒者或熱火的訓練營報到，如果被交易到其他隊，可能再次申請交易。

不過當地媒體《俄勒岡人報》否認這消息，強調里拉德如果被交易到熱火以外的球隊，仍會前往新東家報到，並打出最好表現。該報導提到，里拉德想去熱火的心沒有消失，如果拓荒者要他上場，他會打，但不會開心。

Damian Lillard

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