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NBA／庫茲瑪稱美國男籃缺少角色球員 布克：我來扛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布克表態願意連兩屆為美國隊打奧運。 美國聯合通訊社
布克表態願意連兩屆為美國隊打奧運。 美國聯合通訊社

美國男籃在今年世界盃以第4名成績作收後，掀起一波檢討聲浪，尤其對於明年巴黎奧運要以什麼樣的陣容參賽，也引發廣泛的討論，而在近日傳出包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等人有意願參賽後，太陽布克（Devin Booker）也在今天表示，願意為美國隊承擔責任。

美國男籃今年以年輕化陣容挑戰世界盃，不過不僅在分組賽不敵立陶宛，4強賽還敗給德國，最終還在銅牌戰不敵加拿大，以第4名成績作收，連續兩屆世界盃都未能帶回獎牌，引發劇烈的檢討聲浪。

不過在巴黎奧運剩下不到1年的情況下，明年美國男籃該如何在奧運賽場上挽回顏面，甚至是完成5連霸，也變成近期最火熱的話題，而近日也傳出湖人雙星詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）以及還不曾代表美國隊在奧運登場的柯瑞，都希望為柯爾（Steve Kerr）效力披上美國隊戰袍。

今天巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）也在個人社群上留言表示，美國隊必須要一些懂得如何在陣中承擔角色球員工作的球星加入，「每個球員在持球時勢必都會有很好的表現，但又有多少人能夠在防守端扛起責任或是進行無球的打法。」

而庫茲瑪的留言也得到了太陽布克的轉發，並寫下「我將會這麼做」，表達了明年奧運會想再次為國征戰的企圖心，身為前年東京奧運美國金牌陣容中的一員，布克在美國隊的6場賽事中5場先發上陣，平均上場20.7分鐘能拿下9.3分、3.2籃板和1.8助攻，投籃命中率4成22，在國際賽場上依舊保持相當高的得分效率。

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