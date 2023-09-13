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NBA／有意連兩屆出征奧運 布克這次願當藍領拚防守
巴黎奧運美國男籃名單成為近期熱門話題，巫師隊庫茲瑪（Kyle Kuzma）認為球員需要能勝任藍領工作，太陽隊球星布克（Devin Booker）表示自己願意這樣做。
詹姆斯（LeBron James）招募球星名單中，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等人幾乎都是球隊進攻核心。對此庫茲馬表示，「美國男籃最好找清楚如何扮演角色球員的球星，每個人持球都能打很好，但願意防守或跑到底角嗎？」
布克稍早轉發庫茲馬這則貼文，表示自己願意這樣做。布克上季場均27.8分5.5助攻4.5籃板，季後賽和杜蘭特化學反應佳，提升到33.7分7.2助攻4.8籃板，整體命中率高達58.5%。
布克2021年率太陽打進總冠軍賽，最終不敵公鹿隊，他幾乎沒休息就到東京與美國男籃會合，最終拿下奧運金牌。
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