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NBA／美國男籃夢幻隊缺中鋒 要與法國競爭MVP安比德

聯合新聞網／ 綜合報導
美國男籃爭取安比德加入。 美聯社
美國男籃爭取安比德加入。 美聯社

美國男籃連2屆在世界盃踢到鐵板，昨天傳出湖人隊詹姆斯（LeBron James）主動招募多名巨星參加明年巴黎奧運，另外美國還將和法國爭取MVP中鋒安比德（Joel Embiid）入隊。

現年29歲的安比德身高213公分，具有喀麥隆、美國及法國國籍，上季效力76人隊，例行賽出戰66場，平均33.1分10.2籃板4.2助攻，外帶1.7阻攻及1次抄截，成功擊敗金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）奪下MVP。

美國男籃總監希爾（Grant Hill）曾透露想找安比德加入美國隊，昨天詹姆斯組團計畫曝光後，外界認為長人陣容仍相當匱乏，《The Athletic》和《ESPN》後續都證實美國正努力追求安比德加入。

不過美國要和法國競爭，法國先前在東京奧運奪下銀牌，不料世界盃卻爆冷止步分組賽，如果安比德最終加入法國隊，有望和戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成恐怖三塔。

Joel Embiid

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