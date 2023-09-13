NBA／奧市斥資9億打造新場館 雷霆確定多留25年

為了將年輕且充滿潛力的雷霆繼續留在奧克拉荷馬市，奧克拉荷馬市在今天宣布將斥資9億美元（約台幣288億元）為雷霆建設一座新場館，而雷霆球團也承諾，將會在該場館至少使用25年，也代表直到2050年前雷霆將不會搬離奧克拉荷馬市。

前身為超音速的雷霆，在2008年搬家到奧克拉荷馬市後，成為繼黃蜂因風災一度寄居到奧克拉荷馬市後，第二支以該城市為主場的NBA球隊，而根據奧克拉荷馬市公布的資料，雷霆每年約能對奧克拉荷馬市造成6億美元的經濟影響力，並創造3000個就業崗位。

不僅對於奧克拉荷馬市有著一定的經濟影響力，雷霆更為聯盟培養出不少超級球星，包括杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）到近年又有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）、多特（Luguentz Dort）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）等年輕世代接班，讓雷霆始終獲得主場球迷的愛戴。

奧克拉荷馬市市長霍爾特透過聲明表示，「隨著去年一項公開的討論顯示，奧克拉荷馬市的多數人民向我表達了兩個願望，第一個就是盡可能的保留住雷霆。而這次的提案最重要的就是在期限方面，我們得到雷霆在2008年時承諾的兩倍時間，他們將會在這繼續留到2050年後，當這份協議結束時，我的孩子已經跟現在的我一樣大，我們將繼續作為一個NBA城市，享受著它帶來的經濟影響和生活質感，這是一項可以帶來數倍回報的投資。」

雷霆目前使用的主場Paycom中心是一座已啟用21年的場館，能容納近2萬名的球迷進場，而該場館在當年的建築費用約9000萬美元，不過奧克拉荷馬市這次即將建設的新場館將斥資9億美元，而雷霆球團也承諾將會捐出5000萬美元作為建設使用，並期待在2029-30賽季正式進駐新球場。