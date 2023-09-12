快訊

學生碩論抄襲 陳明通還獲獎榮退？台大挨轟後說話了

最新總統參選人民調揭曉！分析建議非綠陣營欲整合 侯柯應爭取「他」

NBA／222公分的溫班亞瑪秀超強柔軟度 名記曝新賽季打4號位

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊狀元溫班亞瑪新賽季預計打4號位。 法新社
馬刺隊狀元溫班亞瑪新賽季預計打4號位。 法新社

熱身賽不到1個月就要展開，馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日也在個人IG秀出勤奮訓練影片並寫道，「暑假要結束了。」

身高7呎3.5吋(約223公分)的溫班亞馬影片中穿著短褲，做出各種動作展現柔軟度，雖與其他NBA球員相比還沒有很壯，但許多球迷仍稱讚他身材有進步，退役球員巴恩斯（Matt Barnes）也寫道，「這令人印象深刻，特別是你這種體型，祝你新賽季好運。」

馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）會如何培養這名法國蜘蛛人，令外界相當好奇，《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目上指出，「溫班亞瑪預計在開季時打4號位，馬刺希望他身旁有柯林斯（Zach Collins）等長人輔佐。」

馬刺 Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／聯盟決心遏止輪休風氣 只要兩名球星同場缺席就開罰

從去年開始，NBA就不斷針對現今聯盟輪休風氣做出對應手段，包括個人獎項的出賽場次限制，為的就是提高明星球員的出賽率和比賽的收視率。今天根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarow

NBA／222公分的溫班亞瑪秀超強柔軟度 名記曝新賽季打4號位

熱身賽不到1個月就要展開，馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日也在個人IG秀出勤奮訓練影片並寫道，「暑假要結束了。」 身高7呎3.5吋(約223公分)的溫班亞馬影片中

NBA／「每場都能贏40分」 亞瑞納斯排出現役最強美國隊

美國男籃連2屆世界盃打出慘淡戰績，教頭柯爾（Steve Kerr）日前直言現在不是1992年，世界各國籃球都在進步。「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）不認同這說法，他認為派出一線球星

NBA／火箭小波特黑歷史再添一筆 毆打女友遭警方逮捕

根據《紐約郵報》報導，火箭隊後衛小波特（Kevin Porter Jr.）周一在紐約曼哈頓一家酒店襲擊女友被逮。該名女子是前WNBA球員凱斯蕾（Kysre Gondrezick），警方發現她的臉和頸部

NBA／回到最初的起點 湯普森1年約重返騎士

湯普森（Tristan Thompson）2011年被騎士隊以首輪第4順位選進，生涯前9季都效力騎士，2015年簽下5年8000萬美元大合約後，2016年就協助詹姆斯（LeBron James）奪冠。

NBA／曾季後賽單場狂轟31分 前太陽控衛佩恩被馬刺裁掉

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，馬刺隊決定裁掉控衛佩恩（Cameron Payne），讓他能加入其他有競爭力的球隊。 太陽隊7月中送出佩恩、二輪籤部

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦