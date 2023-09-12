NBA／222公分的溫班亞瑪秀超強柔軟度 名記曝新賽季打4號位

熱身賽不到1個月就要展開，馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日也在個人IG秀出勤奮訓練影片並寫道，「暑假要結束了。」

身高7呎3.5吋(約223公分)的溫班亞馬影片中穿著短褲，做出各種動作展現柔軟度，雖與其他NBA球員相比還沒有很壯，但許多球迷仍稱讚他身材有進步，退役球員巴恩斯（Matt Barnes）也寫道，「這令人印象深刻，特別是你這種體型，祝你新賽季好運。」

馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）會如何培養這名法國蜘蛛人，令外界相當好奇，《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目上指出，「溫班亞瑪預計在開季時打4號位，馬刺希望他身旁有柯林斯（Zach Collins）等長人輔佐。」